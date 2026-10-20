Стартап Endurance Energy провел демонстрацию подводной геотермальной электростанции возле подводного вулкана Эксиал в северо-восточной части Тихого океана. Во время теста установка Adélie в течение 8,7 секунды производила больше электроэнергии, чем потребляла для собственной работы. Это была первая такая демонстрация на морском дне, сообщает Ars Technica.

Скважины и горячая жидкость

Трехтонный прототип развернули в сентябре на глубине около 1524 метров. Подводная буровая установка с судна Ocean Guardian пробурила две скважины на дне океана. Из них выходила гидротермальная жидкость температурой примерно 260°C. Одну из скважин обсадили, зацементировали и оборудовали клапаном.

Мощность Adélie составляет 100 киловатт. Установка должна преобразовывать гидротермальную жидкость в пар, который вращает турбину и приводит в действие генератор. Однако 16-метровая скважина диаметром 5 сантиметров оказалась недостаточно производительной для работы электростанции.

Тест на естественном выходе

После этого установку переместили к естественному гидротермальному выходу, где температура жидкости достигала около 281°C. 27 сентября турбина почти за полминуты разогналась примерно до 26 тысяч оборотов в минуту, а генератор выработал 60 ватт-часов электроэнергии. Медианная чистая мощность составила около 2 киловатт, пиковая — 16,5 киловатта.

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Испытание остановила ошибка программного обеспечения после кратковременного скачка тока в модуле батареи. При попытке перезапуска также вышел из строя кабель насоса хладагента: морская вода проникла через дефект оболочки и вызвала короткое замыкание двух проводников.

Следующие испытания

Endurance Energy планирует в зимний период 2026–2027 годов испытать обновленную установку Gentoo, рассчитанную на более длительную генерацию. Компания также разрабатывает коммерческий генератор мощностью 2 мегаватта для запланированного на 2027 год проекта возле Тонги, где предусмотрено установить до шести таких установок.

Профессор Стэнфордского университета Роланд Хорн отметил, что технология, вероятно, технически осуществима, однако будет стоить дороже наземной геотермальной энергетики. Основатель и генеральный директор Endurance Energy Эндрю Редд заявил, что более глубокие скважины должны обеспечить больший приток горячей жидкости.

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