Startup Endurance Energy przeprowadził demonstrację podwodnej elektrowni geotermalnej w pobliżu podwodnego wulkanu Axial w północno-wschodniej części Oceanu Spokojnego. Podczas testu instalacja Adélie przez 8,7 sekundy produkowała więcej energii elektrycznej, niż zużywała na własne działanie. Była to pierwsza taka demonstracja na dnie morskim, informuje Ars Technica.

Odwierty i gorący płyn

Trzytonowy prototyp rozmieszczono we wrześniu na głębokości około 1524 metrów. Podwodna platforma wiertnicza ze statku Ocean Guardian wykonała dwa odwierty w dnie oceanu. Wypływał z nich płyn hydrotermalny o temperaturze około 260°C. Jeden z odwiertów został orurowany, zacementowany i wyposażony w zawór.

Moc Adélie wynosi 100 kilowatów. Instalacja ma przekształcać płyn hydrotermalny w parę, która obraca turbinę i napędza generator. Jednak 16-metrowy odwiert o średnicy 5 centymetrów okazał się niewystarczająco wydajny do pracy elektrowni.

Test przy naturalnym źródle

Następnie instalację przeniesiono do naturalnego ujścia hydrotermalnego, gdzie temperatura płynu sięgała około 281°C. 27 września turbina w ciągu niemal pół minuty rozpędziła się do około 26 tysięcy obrotów na minutę, a generator wytworzył 60 watogodzin energii elektrycznej. Mediana mocy netto wyniosła około 2 kilowatów, a moc szczytowa — 16,5 kilowata.

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Test przerwał błąd oprogramowania po krótkim skoku prądu w module baterii. Podczas próby ponownego uruchomienia uszkodzeniu uległ również kabel pompy czynnika chłodzącego: woda morska dostała się przez defekt osłony i spowodowała zwarcie dwóch przewodników.

Kolejne testy

Endurance Energy planuje w okresie zimowym 2026–2027 przetestować zmodernizowaną instalację Gentoo, zaprojektowaną do dłuższego wytwarzania energii. Firma opracowuje również komercyjny generator o mocy 2 megawatów dla planowanego na 2027 rok projektu w pobliżu Tonga, gdzie przewidziano instalację do sześciu takich jednostek.

Profesor Uniwersytetu Stanforda Roland Horne zaznaczył, że technologia jest prawdopodobnie technicznie wykonalna, lecz będzie kosztowniejsza niż lądowa energetyka geotermalna. Założyciel i dyrektor generalny Endurance Energy Andrew Redd oświadczył, że głębsze odwierty powinny zapewnić większy dopływ gorącego płynu.

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