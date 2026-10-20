初创公司Endurance Energy在太平洋东北部的阿克夏尔海底火山附近展示了一座水下地热发电站。测试期间，Adélie装置在8.7秒内产生的电力超过了其自身运行所消耗的电力。据Ars Technica报道，这是首次在海床上进行此类演示。

钻井和高温流体

这台重3吨的原型机于9月部署在约1524米深处。Ocean Guardian号船上的水下钻机在海床钻了两口井。其中流出温度约为260°C的热液。一口井进行了套管作业、固井并安装了阀门。

Adélie的功率为100千瓦。该装置应将热液转化为蒸汽，蒸汽驱动涡轮机并带动发电机。然而，这口长16米、直径5厘米的井产能不足，无法运行这座发电站。

在天然喷口测试

随后，该装置被移至一个天然热液喷口，那里流体温度达到约281°C。9月27日，涡轮机在近半分钟内加速至约每分钟2.6万转，发电机产生了60瓦时的电力。净功率中位数约为2千瓦，峰值为16.5千瓦。

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电池模块短暂出现电流峰值后，软件错误导致测试停止。在尝试重启时，冷却剂泵电缆也发生故障：海水通过护套缺陷进入，导致两根导线短路。

后续测试

Endurance Energy计划在2026—2027年冬季测试升级版Gentoo装置，该装置旨在实现更长时间的发电。该公司还在开发一台功率为2兆瓦的商业发电机，用于计划于2027年在汤加附近实施的项目，预计将安装最多六台此类装置。

斯坦福大学教授罗兰·霍恩表示，这项技术可能在技术上可行，但成本将高于陆上地热能源。Endurance Energy创始人兼首席执行官安德鲁·雷德表示，更深的钻井应能带来更多高温流体。

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