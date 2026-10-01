В Канаде дисконт на Western Canadian Select (WCS), эталонный сорт тяжелой нефти из Альберты, в ходе торгов в четверг вырос до 26,40 доллара за баррель по сравнению с американской WTI. Днем ранее он составлял 25,55 доллара, а в середине сентября — около 10 долларов. Как сообщает OilPrice, нынешняя разница более чем на 15 долларов за баррель превышает показатель годичной давности.

Мировые цены растут

В пятницу цены на основные мировые сорта нефти выросли. Фьючерсы на Brent с поставкой в декабре повысились на 3,33% — до 109,50 доллара за баррель, а WTI с поставкой в ноябре прибавила 3,41%, до 101,30 доллара. WTI впервые за месяц превысила отметку 100 долларов за баррель.

WCS традиционно стоит меньше WTI, поскольку канадская нефть тяжелее и содержит больше серы, а значит требует более дорогостоящей переработки. На цену также влияет расстояние: хаб в Хардисти расположен примерно в 4 тысячах километров от крупных нефтеперерабатывающих рынков на побережье Мексиканского залива США.

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Спрос смещается к более легким сортам

Управляющий директор ATB Capital Markets Патрик О’Рурк заявил Financial Post, что нынешнее ухудшение ценовой разницы связано не прежде всего с ограничениями экспортной инфраструктуры. OilPrice связывает рост цен на дизельное топливо с повреждением российских нефтеперерабатывающих мощностей вследствие ударов украинских дронов и ракет. По оценке издания, это побуждает переработчиков отдавать предпочтение более легким и менее сернистым сортам, которые дают больше дизельного топлива из барреля.

На стоимость канадской нефти также давят высокие ставки морских перевозок в Азию и конкуренция с венесуэльской тяжелой нефтью на рынке побережья Мексиканского залива. Расширенный трубопровод Trans Mountain пропускной способностью 890 тысяч баррелей в сутки впервые достиг максимальной загрузки в июне 2026 года. TD Cowen прогнозирует, что значительные дисконты WCS могут сохраниться и в 2027 году из-за ограничений пропускной способности трубопроводов и импорта конкурирующих тяжелых сортов в США.

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