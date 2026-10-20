Дисконт на канадську нафту WCS зріс до 26,40 долара за барель — OilPrice

У Канаді дисконт на Western Canadian Select (WCS), еталонний сорт важкої нафти з Альберти, під час торгів у четвер зріс до 26,40 долара за барель порівняно з американською WTI. Днем раніше він становив 25,55 долара, а в середині вересня — близько 10 доларів. Як повідомляє OilPrice, нинішня різниця більш ніж на 15 доларів за барель перевищує показник річної давнини.

Світові ціни зростають

У п'ятницю ціни на основні світові сорти нафти зросли. Ф'ючерси на Brent із постачанням у грудні підвищилися на 3,33% — до 109,50 долара за барель, а WTI з постачанням у листопаді додала 3,41%, до 101,30 долара. WTI вперше за місяць перевищила позначку 100 доларів за барель.

WCS традиційно коштує менше за WTI, оскільки канадська нафта є важчою та містить більше сірки, а отже потребує дорожчої переробки. На ціну також впливає відстань: хаб у Гардисті розташований приблизно за 4 тисячі кілометрів від великих нафтопереробних ринків на узбережжі Мексиканської затоки США.

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Попит зміщується до легших сортів

Керуючий директор ATB Capital Markets Патрік О'Рурк заявив Financial Post, що нинішнє погіршення цінової різниці пов'язане не передусім з обмеженнями експортної інфраструктури. OilPrice пов'язує зростання цін на дизельне пальне з пошкодженням російських нафтопереробних потужностей унаслідок ударів українських дронів і ракет. За оцінкою видання, це спонукає переробників надавати перевагу легшим і менш сірчистим сортам, які дають більше дизеля з бареля.

На вартість канадської нафти також тиснуть високі ставки на морські перевезення до Азії та конкуренція з венесуельською важкою нафтою на ринку узбережжя Мексиканської затоки. Розширений трубопровід Trans Mountain пропускною здатністю 890 тисяч барелів на добу вперше досяг максимальної завантаженості в червні 2026 року. TD Cowen прогнозує, що значні дисконти WCS можуть зберегтися й у 2027 році через обмеження трубопровідних потужностей та імпорт конкуруючих важких сортів до США.

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