W Kanadzie dyskonto na Western Canadian Select (WCS), referencyjny gatunek ciężkiej ropy z Alberty, podczas czwartkowego handlu wzrosło do 26,40 dolara za baryłkę w porównaniu z amerykańską ropą WTI. Dzień wcześniej wynosiło ono 25,55 dolara, a w połowie września — około 10 dolarów. Jak informuje OilPrice, obecna różnica jest o ponad 15 dolarów za baryłkę większa niż rok temu.

Światowe ceny rosną

W piątek ceny głównych światowych gatunków ropy wzrosły. Kontrakty terminowe na Brent z dostawą w grudniu wzrosły o 3,33%, do 109,50 dolara za baryłkę, a WTI z dostawą w listopadzie zyskała 3,41%, do 101,30 dolara. WTI po raz pierwszy od miesiąca przekroczyła poziom 100 dolarów za baryłkę.

WCS tradycyjnie kosztuje mniej niż WTI, ponieważ kanadyjska ropa jest cięższa i zawiera więcej siarki, a zatem wymaga droższego przerobu. Na cenę wpływa również odległość: hub w Hardisty znajduje się około 4 tys. kilometrów od głównych rynków rafineryjnych na amerykańskim wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej.

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Popyt przesuwa się w stronę lżejszych gatunków

Dyrektor zarządzający ATB Capital Markets Patrick O’Rourke powiedział Financial Post, że obecne pogorszenie różnicy cenowej nie jest przede wszystkim związane z ograniczeniami infrastruktury eksportowej. OilPrice wiąże wzrost cen oleju napędowego z uszkodzeniem rosyjskich mocy rafineryjnych w wyniku ukraińskich uderzeń dronów i rakiet. Według oceny publikacji skłania to rafinerie do preferowania lżejszych i mniej siarkowych gatunków, które dają więcej oleju napędowego z baryłki.

Na wartość kanadyjskiej ropy wpływają również wysokie stawki frachtu morskiego do Azji oraz konkurencja z wenezuelską ciężką ropą na rynku wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Rozbudowany rurociąg Trans Mountain o przepustowości 890 tys. baryłek dziennie po raz pierwszy osiągnął maksymalne wykorzystanie w czerwcu 2026 roku. TD Cowen prognozuje, że znaczne dyskonta WCS mogą utrzymać się także w 2027 roku z powodu ograniczeń przepustowości rurociągów i importu konkurencyjnych ciężkich gatunków do USA.

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