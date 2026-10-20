加拿大WCS原油折价扩大至每桶26.40美元——OilPrice

在加拿大，阿尔伯塔省基准重质原油西加拿大精选（WCS）相对于美国WTI原油的折价在周四交易中扩大至每桶26.40美元。前一天为25.55美元，9月中旬约为10美元。OilPrice报道称，目前的价差比一年前高出每桶逾15美元。

全球价格上涨

周五，主要国际原油品种价格上涨。12月交割的布伦特原油期货上涨3.33%，至每桶109.50美元；11月交割的WTI原油上涨3.41%，至101.30美元。WTI原油一个月来首次突破每桶100美元。

WCS的价格通常低于WTI，因为加拿大原油更重且含硫量更高，因此需要成本更高的加工。距离也影响价格：哈迪斯蒂枢纽距美国墨西哥湾沿岸主要炼油市场约4,000公里。

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需求转向较轻的原油品种

ATB资本市场董事总经理帕特里克·奥罗克向《金融邮报》表示，目前价差恶化并非主要与出口基础设施限制有关。OilPrice将柴油价格上涨与俄罗斯炼油产能因乌克兰无人机和导弹袭击而受损联系起来。该媒体认为，这促使炼油商偏好较轻、含硫量较低的原油品种，因为这些品种每桶可产出更多柴油。

运往亚洲的高海运费以及在墨西哥湾沿岸市场与委内瑞拉重质原油的竞争，也对加拿大原油价格造成压力。运力为每日89万桶的扩建后跨山管道于2026年6月首次达到满负荷运行。TD Cowen预测，由于管道运力限制以及美国进口竞争性重质原油品种，WCS的大幅折价可能持续到2027年。

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