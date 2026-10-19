В Великобритании более 160 работников морских нефтяных платформ должны начать 24-часовую забастовку в среду. Профсоюз Unite заявил, что акция может «серьезно нарушить» поставки топлива в стране, сообщает The Guardian.

Забастовки на платформах

Забастовка охватит работников пяти платформ компании Apache, подключенных к трубопроводной системе Forties Pipeline System. Эта система обеспечивает около 30% добычи нефти в Великобритании. Unite утверждает, что остановка добычи может существенно снизить давление в трубопроводе и вызвать перебои с поставками топлива.

Профсоюз и Apache должны продолжить переговоры об оплате труда при посредничестве службы Acas в среду. В то же время Unite ожидает, что забастовка начнется в 6:00, поскольку, по его словам, компания не продемонстрировала готовности урегулировать трудовой спор.

Отдельно работники сервисной компании Wood Group, работающие по контракту для Harbour Energy, уже запланировали 48-часовую забастовку со вторника. Она касается платформ Britannia, Jasmine, Judy, Lomond и North Everest. По данным Wood Group, в предыдущей забастовочной акции в начале месяца приняли участие лишь восемь из 150 работников на этих объектах, и работа платформ не была нарушена.

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Позиция компаний

Apache сообщила, что привлечет опытных подрядчиков для продолжения добычи во время забастовки. В компании также заявили: даже если все пять платформ не будут работать, это, по ее мнению, не отразится на работе других нефтяных компаний, использующих трубопровод Forties.

Компания предложила работникам, которых охватывают переговоры, повышение зарплаты на 4%. Apache также заявила, что их доходы относятся к самым высоким в стране, а средний график работы на морских объектах составляет 153 рабочих дня в год.

Apache планирует прекратить все операции в Северном море до конца 2029 года, объясняя это финансовым влиянием налога на сверхприбыли. По информации издания, совокупная ставка налога для нефтяных компаний составляет 78% прибыли. Третья 48-часовая забастовка работников Wood Group запланирована на 3 ноября, сообщили Unite и профсоюз RMT.

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