Понад 160 працівників платформ Північного моря готують страйк — The Guardian

У Великій Британії понад 160 працівників морських нафтових платформ мають розпочати 24-годинний страйк у середу. Профспілка Unite заявила, що акція може «серйозно порушити» постачання пального в країні, повідомляє The Guardian.

Страйки на платформах

Страйк охопить працівників п’яти платформ компанії Apache, підключених до трубопровідної системи Forties Pipeline System. Ця система забезпечує близько 30% видобутку нафти у Великій Британії. Unite стверджує, що зупинка видобутку може істотно знизити тиск у трубопроводі та спричинити перебої з постачанням пального.

Профспілка та Apache мають продовжити переговори щодо оплати праці за посередництва служби Acas у середу. Водночас Unite очікує, що страйк почнеться о 6:00, оскільки, за її словами, компанія не продемонструвала готовності врегулювати трудовий спір.

Окремо працівники сервісної компанії Wood Group, які працюють за контрактом для Harbour Energy, вже запланували 48-годинний страйк із вівторка. Він стосується платформ Britannia, Jasmine, Judy, Lomond і North Everest. За даними Wood Group, у попередній страйковій акції на початку місяця взяли участь лише вісім із 150 працівників на цих об’єктах, і роботу платформ це не порушило.

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Позиція компаній

Apache повідомила, що залучить досвідчених підрядників для продовження видобутку під час страйку. У компанії також заявили: навіть якщо всі п’ять платформ не працюватимуть, це, на її думку, не позначиться на роботі інших нафтових компаній, що користуються трубопроводом Forties.

Компанія запропонувала працівникам, яких охоплюють переговори, підвищення зарплати на 4%. Apache також заявила, що їхні доходи належать до найвищих у країні, а середній графік офшорної роботи становить 153 робочі дні на рік.

Apache планує припинити всі операції в Північному морі до кінця 2029 року, пояснюючи це фінансовим впливом податку на надприбутки. За інформацією видання, сукупна ставка податку для нафтових компаній становить 78% прибутку. Третій 48-годинний страйк працівників Wood Group запланований на 3 листопада, повідомили Unite та профспілка RMT.

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