Реактор АЕС Руппур у Бангладеш досяг першої критичності — NDTV

Перший енергоблок АЕС «Руппур» у Бангладеш 11 жовтня 2026 року досяг першої критичності — у реакторі розпочалася контрольована самопідтримувана ланцюгова реакція. Це один із ключових етапів введення атомної електростанції в експлуатацію, однак він не означає початку комерційного виробництва електроенергії.

Як повідомляє NDTV, перед постачанням електрики споживачам реактор має пройти подальші випробування, поступове підвищення потужності та процедури підключення до національної мережі. За графіком проєкту, перша електроенергія з блоку №1 може надійти до мережі приблизно 20 листопада.

Два реактори по 1200 МВт

АЕС «Руппур», розташована приблизно за 160 кілометрів від Дакки, складається з двох реакторів ВВЕР-1200, спроєктованих у РФ. Потужність кожного енергоблоку становить 1200 МВт, а сумарна встановлена потужність станції має сягнути 2400 МВт.

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Будівництво першого блоку почалося в листопаді 2017 року, другого — в липні 2018-го. Першу партію ядерного палива на майданчик доставили у жовтні 2023 року, а в травні 2026-го до активної зони першого реактора завантажили всі 163 паливні збірки. Ліцензію на експлуатацію Бангладеський орган ядерного регулювання видав 16 квітня 2026 року.

Наступний етап — випробування потужності

Будівництво станції здійснює державна корпорація держави-агресора РФ «Росатом» за контрактом, підписаним у грудні 2015 року. Початкова вартість проєкту оцінювалася приблизно у 12,65 млрд доларів США.

«Росатом» зазначив, що перша критичність підтверджує здатність реактора підтримувати контрольовану ланцюгову реакцію. Далі фахівці перевірятимуть обладнання й системи безпеки за різних рівнів потужності. Реактори ВВЕР-1200 належать до покоління III+ та, за даними компанії, мають активні й пасивні системи безпеки, захисну оболонку та засоби керування аваріями.

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