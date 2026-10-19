孟加拉国鲁普尔核电站反应堆实现首次临界——NDTV

2026年10月11日，孟加拉国鲁普尔核电站1号机组实现首次临界——反应堆内开始发生受控自持链式反应。这是核电站投运的关键阶段之一，但并不意味着已开始商业发电。

据NDTV报道，在向用户供电之前，反应堆还必须接受进一步测试、逐步提升功率，并完成接入国家电网的程序。根据项目进度，1号机组发出的首批电力可能于11月20日左右送入电网。

两座1200兆瓦反应堆

鲁普尔核电站位于达卡约160公里处，由两座在俄罗斯联邦设计的VVER-1200反应堆组成。每个机组的容量为1200兆瓦，电站总装机容量预计将达到2400兆瓦。

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1号机组于2017年11月开工建设，2号机组于2018年7月开工。首批核燃料于2023年10月运抵现场，2026年5月，全部163个燃料组件被装入第一座反应堆的堆芯。孟加拉国核监管机构于2026年4月16日颁发了运行许可证。

下一阶段是功率测试

该电站由侵略国俄罗斯联邦的国家公司俄罗斯国家原子能公司根据2015年12月签署的合同建设。该项目的初始成本估计约为126.5亿美元。

俄罗斯国家原子能公司表示，首次临界确认反应堆能够维持受控链式反应。接下来，专家将测试不同功率水平下的设备和安全系统。VVER-1200反应堆属于III+代，且据该公司称，配备主动和被动安全系统、安全壳以及事故管理手段。

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