Первый энергоблок АЭС Руппур в Бангладеш 11 октября 2026 года достиг первой критичности — в реакторе началась контролируемая самоподдерживающаяся цепная реакция. Это один из ключевых этапов ввода атомной электростанции в эксплуатацию, однако он не означает начала коммерческого производства электроэнергии.

Как сообщает NDTV, перед поставкой электроэнергии потребителям реактор должен пройти дальнейшие испытания, постепенное повышение мощности и процедуры подключения к национальной сети. Согласно графику проекта, первая электроэнергия с блока №1 может поступить в сеть примерно 20 ноября.

Два реактора по 1200 МВт

АЭС Руппур, расположенная примерно в 160 километрах от Дакки, состоит из двух реакторов ВВЭР-1200, спроектированных в Российской Федерации. Мощность каждого энергоблока составляет 1200 МВт, а суммарная установленная мощность станции должна достичь 2400 МВт.

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Строительство первого блока началось в ноябре 2017 года, второго — в июле 2018 года. Первую партию ядерного топлива доставили на площадку в октябре 2023 года, а в мае 2026 года в активную зону первого реактора загрузили все 163 топливные сборки. Лицензию на эксплуатацию Бангладешский орган ядерного регулирования выдал 16 апреля 2026 года.

Следующий этап — испытания мощности

Строительство станции осуществляет Росатом, государственная корпорация государства-агрессора Российской Федерации, по контракту, подписанному в декабре 2015 года. Первоначальная стоимость проекта оценивалась примерно в 12,65 млрд долларов США.

Росатом отметил, что первая критичность подтверждает способность реактора поддерживать контролируемую цепную реакцию. Далее специалисты будут проверять оборудование и системы безопасности при различных уровнях мощности. Реакторы ВВЭР-1200 относятся к поколению III+ и, по данным компании, имеют активные и пассивные системы безопасности, защитную оболочку и средства управления авариями.

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