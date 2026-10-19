Pierwszy blok energetyczny elektrowni jądrowej Rooppur w Bangladeszu osiągnął pierwszą krytyczność 11 października 2026 roku — w reaktorze rozpoczęła się kontrolowana samopodtrzymująca się reakcja łańcuchowa. Jest to jeden z kluczowych etapów oddawania elektrowni jądrowej do eksploatacji, jednak nie oznacza rozpoczęcia komercyjnej produkcji energii elektrycznej.

Jak informuje NDTV, przed dostarczeniem energii elektrycznej odbiorcom reaktor musi przejść dalsze testy, stopniowe zwiększanie mocy oraz procedury podłączenia do krajowej sieci. Zgodnie z harmonogramem projektu pierwsza energia elektryczna z bloku nr 1 może trafić do sieci około 20 listopada.

Dwa reaktory o mocy 1200 MW

Elektrownia jądrowa Rooppur, położona około 160 kilometrów od Dhaki, składa się z dwóch reaktorów WWER-1200, zaprojektowanych w Federacji Rosyjskiej. Moc każdego bloku energetycznego wynosi 1200 MW, a łączna moc zainstalowana elektrowni ma osiągnąć 2400 MW.

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Budowa pierwszego bloku rozpoczęła się w listopadzie 2017 roku, a drugiego — w lipcu 2018 roku. Pierwszą partię paliwa jądrowego dostarczono na teren obiektu w październiku 2023 roku, a w maju 2026 roku do rdzenia pierwszego reaktora załadowano wszystkie 163 zestawy paliwowe. Bangladeski Urząd Regulacji Jądrowych wydał licencję na eksploatację 16 kwietnia 2026 roku.

Kolejny etap — testy mocy

Budowę elektrowni realizuje Rosatom, państwowa korporacja państwa-agresora, Federacji Rosyjskiej, na podstawie kontraktu podpisanego w grudniu 2015 roku. Początkowy koszt projektu szacowano na około 12,65 mld dolarów USA.

Rosatom zaznaczył, że pierwsza krytyczność potwierdza zdolność reaktora do podtrzymywania kontrolowanej reakcji łańcuchowej. Następnie specjaliści będą sprawdzać urządzenia i systemy bezpieczeństwa przy różnych poziomach mocy. Reaktory WWER-1200 należą do generacji III+ i według danych spółki mają aktywne i pasywne systemy bezpieczeństwa, obudowę bezpieczeństwa oraz środki zarządzania awariami.

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