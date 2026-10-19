W Wielkiej Brytanii ponad 160 pracowników morskich platform naftowych ma rozpocząć w środę 24-godzinny strajk. Związek zawodowy Unite oświadczył, że akcja może „poważnie zakłócić” dostawy paliwa w kraju, informuje The Guardian.

Strajki na platformach

Strajk obejmie pracowników pięciu platform firmy Apache podłączonych do systemu rurociągów Forties Pipeline System. System ten zapewnia około 30% wydobycia ropy naftowej w Wielkiej Brytanii. Unite twierdzi, że wstrzymanie wydobycia może znacząco obniżyć ciśnienie w rurociągu i spowodować zakłócenia w dostawach paliwa.

Związek zawodowy i Apache mają kontynuować w środę rozmowy płacowe za pośrednictwem służby Acas. Jednocześnie Unite oczekuje, że strajk rozpocznie się o 6:00, ponieważ, jak twierdzi, firma nie wykazała gotowości do rozwiązania sporu pracowniczego.

Osobno pracownicy firmy usługowej Wood Group, zatrudnieni na kontrakcie dla Harbour Energy, zaplanowali już 48-godzinny strajk od wtorku. Dotyczy on platform Britannia, Jasmine, Judy, Lomond i North Everest. Według Wood Group w poprzedniej akcji strajkowej na początku miesiąca uczestniczyło tylko ośmiu ze 150 pracowników tych obiektów, a działalność platform nie została zakłócona.

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Stanowisko firm

Apache poinformowała, że podczas strajku zaangażuje doświadczonych wykonawców, aby kontynuować wydobycie. Firma oświadczyła również, że nawet gdyby wszystkie pięć platform nie działało, jej zdaniem nie wpłynęłoby to na działalność innych firm naftowych korzystających z rurociągu Forties.

Firma zaproponowała pracownikom objętym negocjacjami podwyżkę wynagrodzeń o 4%. Apache oświadczyła również, że ich dochody należą do najwyższych w kraju, a średni harmonogram pracy na morzu wynosi 153 dni robocze rocznie.

Apache planuje zakończyć wszystkie operacje na Morzu Północnym do końca 2029 roku, tłumacząc to finansowym wpływem podatku od nadzwyczajnych zysków. Według publikacji łączna stawka podatkowa dla firm naftowych wynosi 78% zysków. Trzeci 48-godzinny strajk pracowników Wood Group zaplanowano na 3 listopada, poinformowały Unite i związek zawodowy RMT.

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