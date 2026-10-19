超过160名北海平台员工准备罢工——《卫报》

英国超过160名海上石油平台员工计划于周三开始为期24小时的罢工。Unite工会表示，此次行动可能会“严重扰乱”英国的燃料供应，《卫报》报道。

平台罢工

罢工将涉及与福蒂斯管道系统相连的Apache公司五座平台的员工。该系统承担英国约30%的石油产量。Unite称，停产可能大幅降低管道压力，并导致燃料供应中断。

工会和Apache计划于周三在Acas服务机构的调解下继续就薪酬进行谈判。与此同时，Unite预计罢工将于6:00开始，因为该工会称公司并未表现出解决劳资纠纷的意愿。

此外，为Harbour Energy提供合同服务的服务公司Wood Group员工已计划从周二开始举行48小时罢工。此次罢工涉及Britannia、Jasmine、Judy、Lomond和North Everest平台。据Wood Group称，本月初此前的一次罢工行动中，这些设施的150名员工中只有8人参加，平台运营未受影响。

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公司的立场

Apache表示，将在罢工期间聘请经验丰富的承包商继续生产。该公司还称，即使五座平台全部停止运作，其认为这也不会影响其他使用福蒂斯管道的石油公司的运营。

该公司向谈判所涉及的员工提出加薪4%。Apache还表示，这些员工的收入属于全国最高水平之列，海上工作的平均安排为每年153个工作日。

Apache计划在2029年底前停止在北海的所有业务，理由是暴利税带来的财务影响。据该媒体报道，石油公司的综合税率为利润的78%。Unite和RMT工会表示，Wood Group员工第三次48小时罢工计划于11月3日举行。

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