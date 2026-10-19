Уряд Кіпру не платитиме за будівництво Great Sea Interconnector (GSI), якщо острів не отримуватиме електроенергію через цей кабель, заявив міністр енергетики Міхаель Даміанос. Як повідомляє Cyprus Mail, фінансування з боку Нікосії залежить від фактичного просування робіт над проєктом.

Даміанос виступив із заявою після презентації бюджету свого міністерства на наступний рік парламентському комітету з фінансів. За його словами, грецький незалежний оператор системи передачі електроенергії ADMIE заявив про витрати на проєкт у розмірі 302 млн євро. Це більше за 250 млн євро, про які в серпні минулого року повідомляв попередник Даміаноса Георгіос Папанастасіу.

Верифіковані витрати та відкладений платіж

За словами міністра, Кіпрське управління з регулювання енергетики CERA верифікувало витрати лише на 82 млн євро — стільки ж, як і майже 15 місяців тому. Таким чином, регулятор не верифікував витрати, про які ADMIE повідомив після серпня минулого року: оператор заявляв про додаткові 52 млн євро.

Кіпр раніше зобов’язався сплачувати ADMIE по 25 млн євро щороку у 2025–2029 роках, щоб забезпечити фінансову життєздатність оператора. Перший платіж, запланований на 2025 рік, відклали, оскільки того року роботи не просувалися, пояснив міністр. Він наголосив, що зобов’язання стосується проєкту, який виконується, а не того, що залишається без руху.

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За словами Даміаноса, кіпрські споживачі почнуть сплачувати свою частку витрат лише після завершення будівництва та початку постачання електроенергії з Греції. Цю частку витрат планують виплачувати протягом 30 років. Якщо вартість будівництва зростатиме, додаткові кошти можуть залучати від інвесторів, фондів або через фінансування Європейського інвестиційного банку.

Маршрут кабелю і позиція Туреччини

Проєкт має з’єднати енергомережі Кіпру, Греції та Ізраїлю. Даміанос назвав його важливим для забезпечення електроенергією та з геополітичних причин, водночас визнавши ризики, пов’язані з прокладанням кабелю між Кіпром і Критом.

Міністр заявив, що Туреччина, ймовірно, реагуватиме на роботи, оскільки частина запланованого маршруту проходить через води, на які вона претендує. Туреччина не є учасницею Конвенції ООН з морського права, на яку посилаються Кіпр і Греція у спорі щодо морських зон між Кіпром і Критом.

Даміанос також сказав, що Кіпр не має обладнання для захисту суден у своїй виключній економічній зоні, а Греція, уряд Франції та пов’язані з проєктом французькі інтереси відіграють роль у цьому питанні. За його словами, якщо проєкт просуватиметься, його повне завершення очікують до 2031 року.

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