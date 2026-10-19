Правительство Кипра не будет платить за строительство Great Sea Interconnector (GSI), если остров не будет получать электроэнергию через этот кабель, заявил министр энергетики Михаэль Дамианос. Как сообщает Cyprus Mail, финансирование со стороны Никосии зависит от фактического продвижения работ по проекту.

Дамианос выступил с заявлением после представления бюджета своего министерства на следующий год парламентскому комитету по финансам. По его словам, греческий независимый оператор системы передачи электроэнергии ADMIE заявил о расходах на проект в размере 302 млн евро. Это больше, чем 250 млн евро, о которых в августе прошлого года сообщал предшественник Дамианоса Георгиос Папанастасиу.

Верифицированные расходы и отложенный платеж

По словам министра, Кипрское управление по регулированию энергетики CERA верифицировало расходы лишь на 82 млн евро — столько же, сколько почти 15 месяцев назад. Таким образом, регулятор не верифицировал расходы, о которых ADMIE сообщил после августа прошлого года: оператор заявлял о дополнительных 52 млн евро.

Кипр ранее обязался выплачивать ADMIE по 25 млн евро ежегодно в 2025–2029 годах, чтобы обеспечить финансовую жизнеспособность оператора. Первый платеж, запланированный на 2025 год, отложили, поскольку в том году работы не продвигались, пояснил министр. Он подчеркнул, что обязательство касается реализуемого проекта, а не того, который остается без движения.

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По словам Дамианоса, кипрские потребители начнут оплачивать свою долю расходов только после завершения строительства и начала поставок электроэнергии из Греции. Эту долю расходов планируется выплачивать в течение 30 лет. Если стоимость строительства будет расти, дополнительные средства могут привлечь от инвесторов, фондов или через финансирование Европейского инвестиционного банка.

Маршрут кабеля и позиция Турции

Проект должен соединить энергосети Кипра, Греции и Израиля. Дамианос назвал его важным для обеспечения электроэнергией и по геополитическим причинам, одновременно признав риски, связанные с прокладкой кабеля между Кипром и Критом.

Министр заявил, что Турция, вероятно, будет реагировать на работы, поскольку часть запланированного маршрута проходит через воды, на которые она претендует. Турция не является участницей Конвенции ООН по морскому праву, на которую Кипр и Греция ссылаются в споре о морских зонах между Кипром и Критом.

Дамианос также сказал, что у Кипра нет оборудования для защиты судов в своей исключительной экономической зоне, а Греция, правительство Франции и связанные с проектом французские интересы играют роль в этом вопросе. По его словам, если проект будет продвигаться, его полное завершение ожидается к 2031 году.

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