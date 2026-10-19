Независимое расследование выявило существенные проблемы корпоративной культуры, управления и контроля в National Energy System Operator (Neso) — операторе энергосистемы Великобритании. Проверку провели после заявлений работников диспетчерского центра о том, что руководство якобы скрывало масштабы риска отключений электроэнергии во время июньской жары, сообщает The Guardian.

Выводы независимой проверки

Юридическая фирма Eversheds Sutherland, которая в течение трёх месяцев расследовала обращения информаторов, не нашла доказательств ненадлежащего влияния на оперативные решения диспетчеров. Проверка также не подтвердила утверждения о том, что инженеров призывали не оставлять письменных следов своих действий по стабилизации энергосистемы.

В то же время юристы зафиксировали значительные проблемы в сфере культуры, управления и контроля. В диспетчерском центре выявили высокий уровень стресса и обеспокоенности сотрудников относительно способности поддерживать баланс энергосистемы в условиях перехода от электростанций на ископаемом топливе к возобновляемой генерации.

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Жалобы работников и проверка регулятора

Согласно выводам расследования, часть персонала считала, что топ-менеджеры Neso не в полной мере осознавали давление, под которым работали инженеры диспетчерского центра. Работники также ощущали, что их жалобы в основном оставались без должного внимания из-за необходимости поддерживать отношения с внешними сторонами, в том числе с правительством и регуляторами.

Обвинения возникли после того, как во время июньской жары частота в электросети несколько раз опускалась ниже нормальных рабочих пределов. Для поддержания поставок электроэнергии в Великобританию потребовалась экстренная помощь соседних стран. Среди причин проблем источник называет почти рекордные температуры, рост спроса на кондиционирование, более слабый ветер и внеплановые остановки газовых и атомных электростанций в Европе.

Регулятор Ofgem отдельно проверит, повлияли ли выявленные культурные проблемы на оперативные решения, безопасность системы или расходы потребителей. Регулятор должен опубликовать выводы не позднее 31 марта 2027 года. Генеральный директор Neso Финтан Слай заявил, что компания выполнит рекомендации проверки и будет работать с профсоюзами над изменениями.

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