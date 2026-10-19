Niezależne śledztwo wykazało istotne problemy z kulturą korporacyjną, zarządzaniem i nadzorem w National Energy System Operator (Neso), operatorze systemu energetycznego Wielkiej Brytanii. Kontrolę przeprowadzono po oświadczeniach pracowników centrum dyspozytorskiego, że kierownictwo miało rzekomo ukrywać skalę ryzyka przerw w dostawach energii elektrycznej podczas czerwcowej fali upałów, informuje The Guardian.

Wnioski z niezależnej kontroli

Kancelaria prawna Eversheds Sutherland, która przez trzy miesiące badała zgłoszenia sygnalistów, nie znalazła dowodów na niewłaściwy wpływ na decyzje operacyjne dyspozytorów. Kontrola nie potwierdziła również twierdzeń, że inżynierów zachęcano, by nie pozostawiali pisemnych śladów swoich działań na rzecz stabilizacji systemu energetycznego.

Jednocześnie prawnicy odnotowali znaczące problemy w zakresie kultury, zarządzania i nadzoru. W centrum dyspozytorskim stwierdzono wysoki poziom stresu i obaw pracowników dotyczących zdolności do utrzymania równowagi systemu energetycznego w warunkach przejścia od elektrowni na paliwa kopalne do generacji ze źródeł odnawialnych.

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Skargi pracowników i kontrola regulatora

Z ustaleń śledztwa wynika, że część personelu uważała, iż najwyższe kierownictwo Neso nie w pełni rozumiało presję, pod jaką pracowali inżynierowie centrum dyspozytorskiego. Pracownicy odczuwali też, że ich skargi w dużej mierze pozostawały bez należytej uwagi ze względu na konieczność utrzymywania relacji ze stronami zewnętrznymi, w tym z rządem i regulatorami.

Oskarżenia pojawiły się po tym, jak podczas czerwcowej fali upałów częstotliwość w sieci elektroenergetycznej kilkakrotnie spadła poniżej normalnych granic operacyjnych. Aby utrzymać dostawy energii elektrycznej do Wielkiej Brytanii, potrzebna była nadzwyczajna pomoc sąsiednich krajów. Źródło wskazuje jako przyczyny problemów niemal rekordowe temperatury, rosnące zapotrzebowanie na klimatyzację, słabszy wiatr oraz nieplanowane przestoje elektrowni gazowych i jądrowych w Europie.

Regulator Ofgem osobno sprawdzi, czy wykryte problemy kulturowe wpłynęły na decyzje operacyjne, bezpieczeństwo systemu lub koszty dla konsumentów. Regulator ma opublikować wnioski nie później niż 31 marca 2027 roku. Dyrektor generalny Neso Fintan Slye oświadczył, że firma wdroży zalecenia kontroli i będzie współpracować ze związkami zawodowymi nad zmianami.

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