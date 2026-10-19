一项独立调查发现，英国能源系统运营商National Energy System Operator（Neso）在企业文化、治理和监督方面存在重大问题。此前，调度中心员工表示，管理层据称在6月高温期间隐瞒了停电风险的严重程度，《卫报》报道。

独立审查的结论

律师事务所Eversheds Sutherland用了三个月调查吹哨人举报，未发现对调度员运营决策施加不当影响的证据。审查也未证实有关工程师被敦促不要留下其稳定能源系统行动书面记录的说法。

与此同时，律师发现文化、治理和监督领域存在重大问题。调度中心员工压力水平很高，并对在从化石燃料发电站向可再生能源发电过渡期间维持能源系统平衡的能力感到担忧。

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员工投诉与监管机构审查

根据调查结论，部分员工认为，Neso高管并未充分意识到调度中心工程师所承受的压力。员工还感到，由于需要维持与包括政府和监管机构在内的外部各方的关系，他们的投诉大多未得到应有的关注。

这些指控是在6月高温期间电网频率数次降至正常运行限值以下后出现的。为维持对英国的电力供应，需要邻国提供紧急援助。该消息来源将接近纪录的高温、空调需求增加、风力减弱以及欧洲燃气和核电站计划外停运列为问题原因。

监管机构Ofgem将另行审查，已发现的文化问题是否影响了运营决策、系统安全或消费者成本。监管机构须最迟于2027年3月31日公布结论。Neso首席执行官芬坦·斯莱表示，公司将落实审查建议，并与工会合作推动变革。

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