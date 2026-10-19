Amazon подписала соглашение с X-energy и American Electric Power (AEP) о финансировании строительства нового объекта атомной энергетики в штате Индиана, США. Его планируют построить на месте закрытой угольной электростанции Breed Generating Station в Фэрбанксе, округ Салливан. Объект должен обеспечивать до 960 МВт безуглеродной электроэнергии для региональной сети и дата-центров Amazon, сообщает The Verge.

Реакторы Xe-100

На площадке планируют построить 12 малых модульных реакторов Xe-100. Эта технология всё ещё находится на стадиях разработки и лицензирования. Реакторы могут использовать воздушное, водяное или комбинированное охлаждение.

Amazon заявляет, что такая система охлаждения может позволить развертывать реакторы в регионах с ограниченными водными ресурсами без влияния на потребность местных сообществ в воде. В то же время компания не объявила сроки строительства или начала работы энергообъекта.

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Рабочие места и совместные планы

По оценке Amazon, проект потенциально может создать около 1 тысячи рабочих мест во время строительства и 100 постоянных рабочих мест. Условия соглашения относительно площадки в Фэрбанксе не раскрываются.

Это второй проект в атомной энергетике, над которым Amazon и X-energy работают совместно. Компании преследуют общую цель сотрудничать с региональными поставщиками энергии для развертывания в США более 5 ГВт новых ядерных мощностей к 2039 году.

В Индиане ранее начали строительство АЭС Marble Hill, однако проект оставили незавершённым в 1983 году после расходов в 2,5 млрд долларов. Демонтаж объекта продолжается с 2008 года.

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