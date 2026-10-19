Amazon podpisał umowę z X-energy i American Electric Power (AEP) dotyczącą finansowania budowy nowego obiektu energetyki jądrowej w stanie Indiana w USA. Ma on powstać na terenie zamkniętej elektrowni węglowej Breed Generating Station w Fairbanks w hrabstwie Sullivan. Obiekt ma dostarczać do 960 MW bezemisyjnej energii elektrycznej dla regionalnej sieci i centrów danych Amazon, informuje The Verge.

Reaktory Xe-100

Na terenie obiektu planowana jest budowa 12 małych modułowych reaktorów Xe-100. Technologia ta wciąż znajduje się na etapach rozwoju i licencjonowania. Reaktory mogą wykorzystywać chłodzenie powietrzem, wodą lub chłodzenie hybrydowe.

Amazon twierdzi, że taki system chłodzenia może umożliwić wdrażanie reaktorów w regionach o ograniczonych zasobach wodnych bez wpływu na zapotrzebowanie lokalnych społeczności na wodę. Jednocześnie firma nie ogłosiła terminów budowy ani rozpoczęcia działalności obiektu energetycznego.

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Miejsca pracy i wspólne plany

Według szacunków Amazon projekt może potencjalnie stworzyć około 1 tys. miejsc pracy podczas budowy oraz 100 stałych miejsc pracy. Warunki umowy dotyczącej terenu w Fairbanks nie zostały ujawnione.

To drugi projekt w energetyce jądrowej, nad którym Amazon i X-energy pracują wspólnie. Firmy mają wspólny cel współpracy z regionalnymi dostawcami energii, aby do 2039 roku uruchomić w USA ponad 5 GW nowych mocy jądrowych.

W Indianie wcześniej rozpoczęto budowę elektrowni jądrowej Marble Hill, jednak projekt pozostawiono niedokończony w 1983 roku po wydaniu 2,5 mld dolarów. Demontaż obiektu trwa od 2008 roku.

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