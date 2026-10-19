亚马逊已与X-energy和American Electric Power（AEP）签署协议，为在美国印第安纳州建设一座新的核能设施提供融资。该设施计划建在沙利文县费尔班克斯已关闭的Breed Generating Station燃煤电站旧址。The Verge报道，该设施将为区域电网和亚马逊数据中心提供最高960兆瓦的无碳电力。

Xe-100反应堆

该场址计划建设12座Xe-100小型模块化反应堆。这项技术仍处于开发和许可阶段。反应堆可采用空气冷却、水冷或混合冷却。

亚马逊表示，这样的冷却系统可使反应堆部署在水资源有限的地区，而不会影响当地社区的用水需求。同时，该公司尚未公布这座能源设施的建设或投运时间表。

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就业岗位与共同计划

亚马逊估计，该项目在建设期间可能创造约1,000个就业岗位，并提供100个长期岗位。有关费尔班克斯场址的协议条款尚未披露。

这是亚马逊与X-energy共同推进的第二个核能项目。两家公司有共同目标，即与区域能源供应商合作，到2039年在美国部署超过5吉瓦的新核电装机容量。

印第安纳州此前曾启动Marble Hill核电站的建设，但在花费25亿美元后，该项目于1983年被搁置，未能完工。该设施自2008年起一直在拆除。

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