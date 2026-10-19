塞浦路斯能源部长米哈埃尔·达米亚诺斯表示，如果该岛无法通过这条电缆获得电力，塞浦路斯政府将不会为大海互联项目（Great Sea Interconnector，GSI）的建设付款。据《塞浦路斯邮报》报道，尼科西亚方面的资金支持取决于项目工程的实际进展。

达米亚诺斯是在向议会财政委员会介绍其部门明年预算后发表上述声明的。他表示，希腊独立输电系统运营商ADMIE报告的项目支出为3.02亿欧元。这高于达米亚诺斯的前任乔治奥斯·帕帕纳斯塔西乌去年8月报告的2.5亿欧元。

已核实的支出与延期付款

部长表示，塞浦路斯能源监管局CERA仅核实了8200万欧元的支出，与近15个月前的数额相同。因此，监管机构尚未核实ADMIE在去年8月后报告的支出：该运营商曾申报额外5200万欧元。

塞浦路斯此前承诺在2025年至2029年期间每年向ADMIE支付2500万欧元，以确保该运营商的财务可持续性。部长解释称，原定于2025年进行的首笔付款被推迟，因为该年度工程没有取得进展。他强调，这项承诺针对的是正在实施的项目，而不是处于停滞状态的项目。

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达米亚诺斯表示，塞浦路斯消费者只有在建设完成、并开始从希腊输送电力后，才会开始支付其应承担的成本份额。这部分成本计划在30年内支付。如果建设成本上升，可从投资者、基金或通过欧洲投资银行融资筹集额外资金。

电缆路线与土耳其的立场

该项目旨在连接塞浦路斯、希腊和以色列的电网。达米亚诺斯称，该项目对于电力供应和出于地缘政治原因都很重要，同时承认在塞浦路斯与克里特岛之间铺设电缆存在风险。

部长表示，土耳其可能会对工程作出反应，因为规划路线的一部分经过其声称拥有权利的水域。土耳其不是《联合国海洋法公约》缔约国；塞浦路斯和希腊在有关塞浦路斯与克里特岛之间海域的争端中援引该公约。

达米亚诺斯还表示，塞浦路斯没有用于保护其专属经济区内船只的设备，而希腊、法国政府以及与该项目有关的法国利益方在这一问题上发挥作用。他称，如果项目取得进展，预计将在2031年前全面完成。

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