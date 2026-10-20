美国能源部表示，计划根据《国防生产法》为Constitution Pipeline天然气管道项目提供最多4200万美元。该管道将把天然气从宾夕法尼亚州输送至纽约州，据The Hill报道。

筹备工作资金

美国总统唐纳德·特朗普政府表示，这笔资金将用于推进该项目所需的施工前准备工作和许可程序。获得许可后，这笔资金还可用于铺设天然气基础设施。

美国能源部长克里斯·赖特表示，特朗普总统曾承诺降低能源成本并建设Constitution Pipeline。他说，该项目将影响纽约州和新英格兰地区居民的经济机会。

项目历史与纽约州的反应

2020年，在纽约州官员未给予关键批准后，该天然气管道项目被搁置。去年，在特朗普政府显然支持的背景下，Williams Companies再次表示有意推进该项目。

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去年，特朗普政府还表示，在纽约州州长凯西·霍楚尔就准备推进至关重要的管道输送能力发表意见后，将允许一个海上风电项目继续进行。当时，霍楚尔办公室否认就天然气管道存在任何协议。

霍楚尔负责能源和环境事务传播的高级顾问肯·洛维特称，此次宣布是一项政治操作。他还表示，州长正专注于一项能源战略，该战略 предусматривает使用多种能源来确保稳定供应，并降低该州居民的成本。

《国防生产法》在朝鲜战争期间获得通过，旨在帮助政府刺激满足国防用途所需的行业。

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