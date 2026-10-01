W Stanach Zjednoczonych Departament Energii zapowiedział zamiar przekazania do 42 mln dolarów na mocy ustawy o produkcji obronnej na projekt gazociągu Constitution Pipeline. Rurociąg ma transportować gaz ziemny z Pensylwanii do stanu Nowy Jork, podaje The Hill.

Finansowanie przygotowań

Administracja prezydenta Donalda Trumpa poinformowała, że środki zostaną przeznaczone na prace przygotowawcze przed budową oraz procedury uzyskiwania pozwoleń niezbędne do realizacji projektu. Po uzyskaniu pozwoleń finansowanie może zostać również wykorzystane do rozbudowy infrastruktury gazowej.

Sekretarz energii Chris Wright oświadczył, że prezydent Trump obiecał obniżyć koszty energii i zbudować Constitution Pipeline. Jak powiedział, projekt ma wpłynąć na możliwości gospodarcze mieszkańców Nowego Jorku i Nowej Anglii.

Historia projektu i reakcja stanu

Projekt gazociągu wstrzymano w 2020 roku po tym, jak urzędnicy stanu Nowy Jork nie wydali kluczowej zgody. Williams Companies w ubiegłym roku ponownie wyraziła zainteresowanie jego realizacją w obliczu wyraźnego poparcia ze strony administracji Trumpa.

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W ubiegłym roku administracja Trumpa oświadczyła również, że pozwoli na kontynuację projektu morskiej farmy wiatrowej po wypowiedziach gubernatorki Nowego Jorku Kathy Hochul o gotowości do podjęcia działań w sprawie krytycznie ważnych przepustowości rurociągów. Wówczas biuro Hochul zaprzeczało istnieniu jakiegokolwiek porozumienia dotyczącego gazociągów.

Starszy doradca Hochul ds. komunikacji energetycznej i środowiskowej Ken Lovett nazwał obecne ogłoszenie manewrem politycznym. Oświadczył również, że gubernatorka koncentruje się na strategii energetycznej zakładającej wykorzystanie różnych źródeł energii w celu zapewnienia stabilnych dostaw i obniżenia kosztów dla mieszkańców stanu.

Ustawa o produkcji obronnej została uchwalona podczas wojny koreańskiej, aby pomóc rządowi stymulować branże potrzebne do celów obronnych.

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