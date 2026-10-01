В США Министерство энергетики заявило о намерении предоставить до 42 млн долларов по Закону об оборонном производстве для проекта газопровода Constitution Pipeline. Трубопровод должен транспортировать природный газ из Пенсильвании в штат Нью-Йорк, сообщает The Hill.

Финансирование подготовки

Администрация президента Дональда Трампа сообщила, что средства направят на подготовительные к строительству работы и процедуры получения разрешений, необходимые для продвижения проекта. После получения разрешений финансирование также может быть использовано для развертывания газовой инфраструктуры.

Министр энергетики Крис Райт заявил, что президент Трамп обещал снизить стоимость энергии и построить Constitution Pipeline. По его словам, проект должен повлиять на экономические возможности жителей Нью-Йорка и Новой Англии.

История проекта и реакция штата

Проект газопровода свернули в 2020 году после того, как чиновники штата Нью-Йорк не предоставили ключевое согласование. Компания Williams Companies в прошлом году вновь проявила интерес к его реализации на фоне очевидной поддержки со стороны администрации Трампа.

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В прошлом году администрация Трампа также заявляла, что позволит продолжить проект морской ветроэнергетики после комментариев губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул о готовности двигаться вперед в вопросе критически важных мощностей трубопроводов. Тогда офис Хокул отрицал существование какой-либо договоренности относительно газопроводов.

Старший советник Хокул по коммуникациям в вопросах энергетики и окружающей среды Кен Ловетт назвал нынешнее объявление политическим маневром. Он также заявил, что губернатор сосредоточена на энергетической стратегии, предусматривающей использование различных источников энергии для стабильного снабжения и снижения расходов для жителей штата.

Закон об оборонном производстве был принят во время Корейской войны, чтобы помочь правительству стимулировать отрасли, необходимые для оборонных целей.

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