Міненерго США надасть до $42 млн на газогін до штату Нью-Йорк — The Hill

У США Міністерство енергетики заявило про намір надати до 42 млн доларів за Законом про оборонне виробництво для проєкту газогону Constitution Pipeline. Трубопровід має транспортувати природний газ із Пенсильванії до штату Нью-Йорк, повідомляє The Hill.

Фінансування підготовки

Адміністрація президента Дональда Трампа повідомила, що кошти спрямують на підготовчі до будівництва роботи та процедури отримання дозволів, необхідні для просування проєкту. Після одержання дозволів фінансування також може бути використане для розгортання газової інфраструктури.

Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що президент Трамп обіцяв знизити вартість енергії та збудувати Constitution Pipeline. За його словами, проєкт має вплинути на економічні можливості жителів Нью-Йорка та Нової Англії.

Історія проєкту та реакція штату

Проєкт газогону згорнули у 2020 році після того, як посадовці штату Нью-Йорк не надали ключового погодження. Компанія Williams Companies минулого року знову виявила інтерес до його реалізації на тлі очевидної підтримки з боку адміністрації Трампа.

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Минулого року адміністрація Трампа також заявляла, що дозволить продовжити морський вітровий проєкт після коментарів губернаторки Нью-Йорка Кеті Гокул про готовність рухатися вперед у питанні критично важливих трубопровідних потужностей. Тоді офіс Гокул заперечував існування будь-якої домовленості щодо газогонів.

Старший радник Гокул з комунікацій з питань енергетики та довкілля Кен Ловетт назвав нинішнє оголошення політичним маневром. Він також заявив, що губернаторка зосереджена на енергетичній стратегії, яка передбачає використання різних джерел енергії для стабільного постачання та зниження витрат для жителів штату.

Закон про оборонне виробництво ухвалили під час Корейської війни, щоб допомогти уряду стимулювати галузі, потрібні для оборонних цілей.

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