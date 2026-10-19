澳大利亚联邦政府正就一项可能的要求展开咨询，即要求燃料公司供应或采购规定数量的低碳液体燃料，包括生物燃料。澳大利亚广播公司新闻报道称，这一机制可能为国内产品创造需求，并增强该国应对价格和供应冲击的韧性。

今年上半年，澳大利亚出口了超过60兆升本国生产的乙醇和生物柴油，尽管该国当时正在寻求额外的燃料供应量。Biofuel Producers Alliance表示，其成员现有的乙醇和生物柴油产能约为470兆升，相当于约三天的额外储备。

储备与出口

澳大利亚目前拥有可供41天使用的汽油储备和可供33天使用的柴油储备。在此前采取紧急措施后，这一水平高于伊朗战争开始时，但仍低于维持90天储备的国际要求。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Biofuel Producers Alliance首席执行官马特·霍布斯表示，3月和4月，E10汽油是最先从加油站消失的燃料种类之一。与此同时，据他说，2400万升乙醇被运往东南亚、韩国和其他国家。该联盟由Manildra Group、Wilmar Sugar以及三家生物柴油生产商组成，呼吁从2027年起实施全国性的生物燃料掺混要求。

政府与企业的提议

政府咨询提案规定，自2029年起对供应商实施数量要求，要求其采购或供应规定数量的替代燃料。2035年后，计划改变这一方式：要求将根据燃料的碳排放强度确定，而非其具体种类或数量。

澳大利亚工商会表示，现有项目可能能够提供多达20亿升的国内低碳燃料。同时，该组织反对实施市场义务，除非能够确认供应充足且价格具有竞争力，并确认基础设施和监测系统已准备就绪。去年，生物柴油仅占澳大利亚柴油消费量的0.1%。

关注我们在