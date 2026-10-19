Rząd Cypru nie zapłaci za budowę Great Sea Interconnector (GSI), jeśli wyspa nie będzie otrzymywać energii elektrycznej za pośrednictwem tego kabla, oświadczył minister energii Michael Damianos. Jak informuje Cyprus Mail, finansowanie ze strony Nikozji zależy od faktycznego postępu prac nad projektem.

Damianos złożył to oświadczenie po przedstawieniu parlamentarnej komisji finansów budżetu swojego ministerstwa na przyszły rok. Według niego grecki niezależny operator systemu przesyłowego energii elektrycznej ADMIE wykazał wydatki na projekt w wysokości 302 mln euro. To więcej niż 250 mln euro, o których w sierpniu ubiegłego roku informował poprzednik Damianosa, Georgios Papanastasiou.

Zweryfikowane wydatki i odroczona płatność

Według ministra Cypryjski Urząd Regulacji Energetyki CERA zweryfikował wydatki na zaledwie 82 mln euro — tyle samo co prawie 15 miesięcy temu. Tym samym regulator nie zweryfikował wydatków zgłoszonych przez ADMIE po sierpniu ubiegłego roku: operator deklarował dodatkowe 52 mln euro.

Cypr wcześniej zobowiązał się płacić ADMIE po 25 mln euro rocznie w latach 2025–2029, aby zapewnić operatorowi stabilność finansową. Pierwszą płatność, zaplanowaną na 2025 rok, odroczono, ponieważ w tym roku prace nie posuwały się naprzód, wyjaśnił minister. Podkreślił, że zobowiązanie dotyczy realizowanego projektu, a nie takiego, który pozostaje w zastoju.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według Damianosa cypryjscy konsumenci zaczną płacić swoją część kosztów dopiero po zakończeniu budowy i rozpoczęciu dostaw energii elektrycznej z Grecji. Ta część kosztów ma być spłacana przez 30 lat. Jeśli koszty budowy wzrosną, dodatkowe środki mogą zostać pozyskane od inwestorów, funduszy lub poprzez finansowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Trasa kabla i stanowisko Turcji

Projekt ma połączyć sieci energetyczne Cypru, Grecji i Izraela. Damianos nazwał go ważnym dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej i z powodów geopolitycznych, jednocześnie przyznając, że istnieją ryzyka związane z układaniem kabla między Cyprem a Kretą.

Minister oświadczył, że Turcja prawdopodobnie zareaguje na prace, ponieważ część planowanej trasy przebiega przez wody, do których rości sobie prawa. Turcja nie jest stroną Konwencji ONZ o prawie morza, na którą Cypr i Grecja powołują się w sporze o strefy morskie między Cyprem a Kretą.

Damianos powiedział również, że Cypr nie ma sprzętu do ochrony statków w swojej wyłącznej strefie ekonomicznej, a Grecja, rząd Francji i francuskie interesy związane z projektem odgrywają rolę w tej kwestii. Według niego, jeśli projekt będzie postępował, jego pełne zakończenie jest oczekiwane do 2031 roku.

Czytaj nas na