W poniedziałek, 19 października, kontrakty terminowe na ropę Brent przekroczyły 110 dolarów za baryłkę i osiągnęły najwyższy poziom od połowy maja. Na początku tygodnia ceny energii spadały, jednak później w poniedziałek zaczęły rosnąć.

Dynamika Brent i WTI

O godz. 18:00 GMT kontrakty terminowe na Brent wzrosły o 0,2% i były notowane powyżej 110 dolarów za baryłkę, informuje Anadolu Agency. Cena amerykańskiej ropy WTI wynosiła 103,5 dolara za baryłkę, rosnąc o 2%.

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Gaz i olej opałowy

Ceny gazu w Unii Europejskiej wzrosły o 1% — do 88,5 euro za megawatogodzinę. Cena oleju opałowego wzrosła o 0,1% i osiągnęła 4,9 dolara za galon.

Wzrost kontraktów terminowych na WTI był bardziej zauważalny niż w przypadku Brent: 2% wobec 0,2%. Przytoczone przez agencję wskaźniki odzwierciedlają sytuację na rynku na wieczór w poniedziałek.

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