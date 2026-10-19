В понедельник, 19 октября, фьючерсы на нефть Brent превысили $110 за баррель и достигли самого высокого уровня с середины мая. В начале недели цены на энергоносители снижались, однако позже в понедельник перешли к росту.

Динамика Brent и WTI

По состоянию на 18:00 по Гринвичу фьючерсы на Brent прибавили 0,2% и торговались выше $110 за баррель, сообщает Anadolu Agency. Цена на американскую нефть WTI составляла $103,5 за баррель, увеличившись на 2%.

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Газ и печное топливо

Цены на газ в Европейском Союзе повысились на 1% — до €88,5 за мегаватт-час. Стоимость печного топлива выросла на 0,1% и достигла $4,9 за галлон.

Рост фьючерсов WTI был заметнее, чем Brent: 2% против 0,2%. Приведенные агентством показатели отражают ситуацию на рынке по состоянию на вечер понедельника.

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