В Великобритании расходы на балансировку электроэнергетической системы в сентябре достигли рекордных £500 млн. Значительная часть ветрогенерации сосредоточена в Шотландии, тогда как крупнейшие центры потребления, в частности Лондон, расположены на юге и юго-востоке страны, сообщает OilPrice.

Ограничения сети

По данным издания, Великобритания наращивает количество ветряных электростанций быстрее, чем строит инфраструктуру для передачи вырабатываемой ими электроэнергии на юг. Из-за ограничений сети стране приходится оплачивать балансировку системы и прибегать к срочному импорту электроэнергии.

В одном из таких случаев дополнительные расходы на балансировку сети за сутки составили сумму, эквивалентную $51,2 млн. В то же время, по информации Bloomberg, на которую ссылается OilPrice, электроэнергия, произведенная на юге страны, экспортировалась во Францию, Бельгию и Нидерланды.

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Необходимость новых линий

Управляющий директор FTI Consulting Джейсон Манн заявил, что при строительстве ветряных электростанций ограниченно учитывалось, где именно будет потребляться выработанная электроэнергия. По его словам, связанные с этим расходы могут сохраняться на протяжении поколений.

OilPrice отмечает, что расширение сети и строительство дополнительных линий электропередачи потребуют многомиллиардных инвестиций. Ранее в этом месяце британский регулятор Ofgem активировал механизм компенсации поставщикам, которые закупили электроэнергию заранее, если клиенты переходят на более дешевые предложения после падения цен на оптовом рынке.

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