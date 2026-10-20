W Wielkiej Brytanii wydatki na bilansowanie systemu elektroenergetycznego we wrześniu osiągnęły rekordowe 500 mln funtów. Znaczna część produkcji energii wiatrowej koncentruje się w Szkocji, podczas gdy największe ośrodki zużycia, w tym Londyn, znajdują się na południu i południowym wschodzie kraju, informuje OilPrice.

Ograniczenia sieci

Według publikacji Wielka Brytania zwiększa liczbę elektrowni wiatrowych szybciej, niż buduje infrastrukturę do przesyłania wytwarzanej przez nie energii elektrycznej na południe. Z powodu ograniczeń sieci kraj musi płacić za bilansowanie systemu i uciekać się do pilnego importu energii elektrycznej.

W jednym z takich przypadków dodatkowe koszty bilansowania sieci w ciągu doby wyniosły równowartość 51,2 mln dolarów. Jednocześnie, według informacji Bloomberga, na którą powołuje się OilPrice, energia elektryczna wyprodukowana na południu kraju była eksportowana do Francji, Belgii i Niderlandów.

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Potrzeba nowych linii

Dyrektor zarządzający FTI Consulting Jason Mann oświadczył, że podczas budowy elektrowni wiatrowych w ograniczonym stopniu uwzględniano, gdzie dokładnie będzie zużywana wytworzona energia elektryczna. Według niego związane z tym koszty mogą utrzymywać się przez pokolenia.

OilPrice zauważa, że rozbudowa sieci i budowa dodatkowych linii przesyłowych będą wymagały wielomiliardowych inwestycji. Wcześniej w tym miesiącu brytyjski regulator Ofgem uruchomił mechanizm rekompensat dla dostawców, którzy kupili energię elektryczną z wyprzedzeniem, jeśli klienci przechodzą na tańsze oferty po spadku cen na rynku hurtowym.

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