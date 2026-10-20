Tankowiec ze skroplonym gazem ziemnym z Kataru płynie na północ przez Morze Czerwone do Polski, aby dostarczyć ładunek do Europy przez Kanał Sueski. Taka trasa jest rzadkością dla katarskiego LNG ze względu na zagrożenia dla żeglugi w południowej części Morza Czerwonego i cieśninie Bab al-Mandab, informuje OilPrice.

Według danych śledzenia statków, na które powołuje się Bloomberg, tankowiec załadował LNG w Katarze w sierpniu. Jego miejscem przeznaczenia jest Polska. Państwowa spółka QatarEnergy ma długoterminowy kontrakt na dostawy skroplonego gazu z polską grupą energetyczną Orlen, a także umowy z innymi europejskimi nabywcami.

Dostawy z Kataru

Według OilPrice po rozpoczęciu wojny z Iranem zamknięto cieśninę Ormuz, a w wyniku ataków uszkodzony został katarski kompleks skraplania gazu Ras Laffan — największy na świecie obiekt tego typu. QatarEnergy co miesiąc przedłużała stan siły wyższej dotyczący dostaw, po raz pierwszy ogłoszony na początku marca.

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Publikacja zauważa, że odbudowa eksportu katarskiego LNG znacznie pozostaje w tyle za tempem odbudowy eksportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Większość gazowców przepływa przez cieśninę Ormuz w trybie, który utrudnia ich śledzenie oraz ocenę globalnych przepływów i bilansu podaży.

Krótsza, ale niebezpieczna trasa

Pojedyncze ładunki z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich zdołały w ostatnich tygodniach przepłynąć przez cieśninę Ormuz, jednak ich wolumeny pozostają niewystarczające, aby znacząco wpłynąć na światowy bilans LNG. Przepływy skroplonego gazu przez cieśninę nadal są o ponad 75% niższe niż poziom sprzed wojny z Iranem.

Niedoborowi katarskiego gazu towarzyszy spadek popytu na LNG w Azji w warunkach wysokich cen. W Europie, według OilPrice, magazyny gazu są w tym tygodniu wypełnione w 74%, podczas gdy w tym samym okresie rok temu i w ciągu poprzednich pięciu lat wskaźnik przekraczał 86%. Przejście przez Kanał Sueski może przyspieszyć dostawę ładunku w porównaniu z trasą wokół Przylądka Dobrej Nadziei.

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