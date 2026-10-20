Chińska Narodowa Komisja Rozwoju i Reform (NDRC) opracowuje plan racjonalnego rozmieszczenia dużych projektów w sektorze wodorowym. Jak informuje OilPrice, władze dążą do ograniczenia nadwyżki mocy w obliczu przegrzanych inwestycji w projekty produkcji czystego wodoru.

Przedstawiciel NDRC Ren Zhongbao oświadczył na briefingu, że nadmierne inwestycje obserwuje się w niektórych segmentach branży wodorowej. Według niego władze centralne i lokalne powinny dokładnie analizować projekty, aby unikać nieprzemyślanych inwestycji i marnowania środków.

Obawy dotyczące nadwyżki mocy

Chiny już wcześniej mierzyły się z nadwyżką mocy i konkurencją cenową w energetyce słonecznej w związku z szybkim zwiększaniem mocy zainstalowanej i eksportu urządzeń. Produkcja akumulatorów również znalazła się pod wzmożoną kontrolą państwa z powodu oznak nadwyżki mocy.

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Władze kraju starają się nie dopuścić do powtórzenia podobnej sytuacji w branży wodorowej, gdzie jednocześnie rosną inwestycje i liczba nowych projektów.

Moce produkcyjne elektrolizerów przewyższają popyt

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej roczne moce produkcyjne Chin w zakresie elektrolizerów wynosiły w 2025 roku 35 GW, podczas gdy popyt był niższy niż 2 GW. Agencja wskazała, że znaczna nadwyżka mocy zaostrzyła konkurencję między producentami: zwycięskie oferty w aukcjach spadły do 170 dolarów za kilowat, czyli poniżej pełnych kosztów.

Zgodnie z raportem DNV Chiny odpowiadają za około 60% światowego wdrażania elektrolizerów i decyzji inwestycyjnych w tej dziedzinie. Analitycy wiążą spadek kosztów produkcji z inwestycjami technologicznymi, lokalnymi łańcuchami dostaw i dostępem do taniego kapitału.

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