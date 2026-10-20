中国国家发展和改革委员会（NDRC）正在制定一项针对氢能领域大型项目合理布局的计划。据OilPrice报道，当局力图在清洁氢生产项目投资过热的背景下遏制产能过剩。

NDRC代表任中保在简报会上表示，氢能行业的部分细分领域出现了过度投资。他说，中央和地方政府应仔细评估项目，以避免不审慎的投资和资金浪费。

对产能过剩的担忧

中国此前已在太阳能发电领域面临产能过剩和价格竞争，背景是装机容量和设备出口迅速扩大。由于出现产能过剩迹象，电池生产也受到国家更严格的关注。

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该国当局正试图避免氢能行业重演类似局面，该行业的投资和新项目数量正在同时增长。

电解槽产能超过需求

根据国际能源署的数据，2025年中国电解槽年产能为35吉瓦，而需求不足2吉瓦。该机构指出，严重的产能过剩加剧了制造商之间的竞争：拍卖中标报价降至每千瓦170美元，低于完全成本。

根据DNV的一份报告，中国占全球电解槽部署和该领域投资决策的约60%。分析人士将生产成本下降与技术投资、本地供应链以及获得低成本资本的渠道联系起来。

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