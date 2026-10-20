Китайская Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) разрабатывает план рационального распределения крупных проектов в водородном секторе. Как сообщает OilPrice, власти стремятся сдержать избыточные мощности на фоне перегретых инвестиций в проекты по производству чистого водорода.

Представитель NDRC Жэнь Чжунбао заявил на брифинге, что чрезмерные вложения наблюдаются в отдельных сегментах водородной отрасли. По его словам, центральные и местные власти должны тщательно анализировать проекты, чтобы избегать необдуманных инвестиций и растраты средств.

Опасения из-за избытка мощностей

Китай уже сталкивался с избыточными мощностями и ценовой конкуренцией в солнечной энергетике на фоне быстрого наращивания установленных мощностей и экспорта оборудования. Производство аккумуляторов также оказалось под усиленным вниманием государства из-за признаков избытка мощностей.

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Власти страны пытаются не допустить повторения подобной ситуации в водородной отрасли, где одновременно растут инвестиции и количество новых проектов.

Мощности по выпуску электролизеров превышают спрос

По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году годовые производственные мощности Китая по выпуску электролизеров составляли 35 ГВт, тогда как спрос был ниже 2 ГВт. Агентство отмечало, что значительный избыток мощностей усилил конкуренцию между производителями: ставки победителей аукционов упали до 170 долларов за киловатт, что ниже полной себестоимости.

Согласно отчету DNV, Китай обеспечивает около 60% мирового развертывания электролизеров и инвестиционных решений в этой сфере. Аналитики связывают снижение затрат на производство с технологическими инвестициями, локальными цепочками поставок и доступом к недорогому капиталу.

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