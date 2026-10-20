一艘来自卡塔尔的液化天然气运输船正经由红海向北驶往波兰，以通过苏伊士运河将货物运往欧洲。由于红海南部和曼德海峡的航运威胁，这一路线对卡塔尔液化天然气而言较为罕见，OilPrice报道。

彭博社援引船舶追踪数据显示，该运输船于8月在卡塔尔装载液化天然气。其目的地为波兰。国有企业卡塔尔能源公司与波兰能源集团Orlen签有长期液化天然气供应合同，并与其他欧洲买家达成协议。

来自卡塔尔的供应

据OilPrice报道，在与伊朗的战争开始后，霍尔木兹海峡被关闭，袭击还损坏了卡塔尔的拉斯拉凡天然气液化综合设施——全球最大的同类设施。卡塔尔能源公司每月继续延长供应方面的不可抗力状态，该状态最初于3月初宣布。

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该媒体指出，卡塔尔液化天然气出口的恢复明显落后于中东原油出口恢复的速度。大多数液化天然气运输船以一种使其难以追踪的模式通过霍尔木兹海峡，这也使评估全球流量和供应平衡变得复杂。

更短但危险的路线

近几周，来自卡塔尔和阿拉伯联合酋长国的个别货物得以通过霍尔木兹海峡，但其数量仍不足以显著影响全球液化天然气平衡。通过该海峡的液化天然气流量仍比与伊朗战争前的水平低逾75%。

卡塔尔天然气短缺伴随着亚洲液化天然气需求在高价背景下下降。据OilPrice称，欧洲的天然气储存设施本周填充率为74%，而去年同期及此前五年同期该指标均超过86%。与绕行好望角的路线相比，通过苏伊士运河可能加快货物交付。

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