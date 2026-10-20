Катарський танкер із ЗПГ прямує до Польщі через Червоне море — OilPrice

Танкер зі скрапленим природним газом із Катару прямує на північ Червоним морем до Польщі, щоб доставити вантаж до Європи через Суецький канал. Такий маршрут є рідкісним для катарського ЗПГ через загрози судноплавству в південній частині Червоного моря та Баб-ель-Мандебській протоці, повідомляє OilPrice.

За даними відстеження суден, на які посилається Bloomberg, танкер завантажив ЗПГ у Катарі в серпні. Його пунктом призначення є Польща. Державна компанія QatarEnergy має довгостроковий контракт на постачання скрапленого газу з польською енергетичною групою Orlen, а також угоди з іншими європейськими покупцями.

Постачання з Катару

За даними OilPrice, після початку війни з Іраном Ормузьку протоку закрили, а внаслідок атак було пошкоджено катарський комплекс зі зрідження газу Ras Laffan — найбільший у світі об'єкт такого типу. QatarEnergy щомісяця продовжувала форс-мажор щодо постачань, уперше оголошений на початку березня.

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Видання зазначає, що відновлення експорту катарського ЗПГ суттєво відстає від темпів відновлення експорту сирої нафти з Близького Сходу. Більшість газовозів проходять Ормузьку протоку в режимі, що ускладнює їхнє відстеження та оцінювання глобальних потоків і балансу пропозиції.

Коротший, але небезпечний шлях

Окремі вантажі з Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів останніми тижнями змогли пройти Ормузьку протоку, однак їхні обсяги залишаються недостатніми, щоб істотно вплинути на світовий баланс ЗПГ. Потоки скрапленого газу через протоку все ще більш ніж на 75% нижчі за рівень, який був до війни з Іраном.

Нестача катарського газу супроводжується зниженням попиту на ЗПГ в Азії на тлі високих цін. У Європі, за даними OilPrice, газосховища цього тижня заповнені на 74%, тоді як у цей самий період торік і протягом попередніх п'яти років показник перевищував 86%. Прохід через Суецький канал може пришвидшити доставку вантажу порівняно з маршрутом навколо мису Доброї Надії.

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