Танкер со сжиженным природным газом из Катара направляется на север через Красное море в Польшу, чтобы доставить груз в Европу через Суэцкий канал. Такой маршрут является редким для катарского СПГ из-за угроз судоходству в южной части Красного моря и Баб-эль-Мандебском проливе, сообщает OilPrice.

Согласно данным отслеживания судов, на которые ссылается Bloomberg, танкер загрузил СПГ в Катаре в августе. Пунктом его назначения является Польша. Государственная компания QatarEnergy имеет долгосрочный контракт на поставки сжиженного газа с польской энергетической группой Orlen, а также соглашения с другими европейскими покупателями.

Поставки из Катара

По данным OilPrice, после начала войны с Ираном Ормузский пролив был закрыт, а в результате атак был поврежден катарский комплекс по сжижению газа Ras Laffan — крупнейший в мире объект такого типа. QatarEnergy ежемесячно продлевала форс-мажор по поставкам, впервые объявленный в начале марта.

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Издание отмечает, что восстановление экспорта катарского СПГ существенно отстает от темпов восстановления экспорта сырой нефти с Ближнего Востока. Большинство газовозов проходят Ормузский пролив в режиме, который затрудняет их отслеживание и оценку глобальных потоков и баланса предложения.

Более короткий, но опасный путь

Отдельные грузы из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов смогли пройти Ормузский пролив в последние недели, однако их объемы остаются недостаточными, чтобы существенно повлиять на мировой баланс СПГ. Потоки сжиженного газа через пролив все еще более чем на 75% ниже уровня, который был до войны с Ираном.

Дефицит катарского газа сопровождается снижением спроса на СПГ в Азии на фоне высоких цен. В Европе, по данным OilPrice, газовые хранилища на этой неделе заполнены на 74%, тогда как в тот же период прошлого года и в течение предыдущих пяти лет показатель превышал 86%. Проход через Суэцкий канал может ускорить доставку груза по сравнению с маршрутом вокруг мыса Доброй Надежды.

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