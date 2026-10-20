Międzynarodowa Agencja Energetyczna jest gotowa do dodatkowego uwolnienia ropy z rezerw awaryjnych państw członkowskich, jeśli podejmą one odpowiednią decyzję. Dyrektor wykonawczy MAE Fatih Birol powiedział o tym na konferencji Financial Times w Londynie w Wielkiej Brytanii, informuje Asharq Al-Awsat.

Przyspieszenie dostaw oleju napędowego

W ubiegłym tygodniu MAE zdecydowała o przyspieszeniu uwolnienia pozostałych wolumenów z rekordowej decyzji o wykorzystaniu rezerw awaryjnych, uzgodnionej przez państwa w marcu. Chodzi w szczególności o ponad 20 mln baryłek oleju napędowego, które planuje się jak najszybciej skierować na rynek, aby zwiększyć podaż i ograniczyć ceny.

Birol zaznaczył, że termin uwolnienia 20 mln baryłek oleju napędowego zależy od poszczególnych państw. Jak powiedział, wolumeny i terminy dostaw będą określane przez decyzje krajów oraz sytuację na rynkach zimowych. MAE stara się przyspieszyć te dostawy.

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Ceny energii

Działania wojenne w Iranie oraz rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, według publikacji, zakłóciły dostawy ropy i spowodowały rekordowe ceny oleju napędowego na wielu rynkach. Paliwo to ma kluczowe znaczenie dla transportu towarowego, rolnictwa i przemysłu.

We wtorek cena ropy Brent przekroczyła 111 dolarów za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od pięciu miesięcy. Kontrakty terminowe na europejski olej napędowy były notowane na poziomie 1482,25 dolara za tonę metryczną — niemal 4% wyżej niż przed decyzją MAE podjętą w czwartek.

W marcu państwa zobowiązały się uwolnić ponad 400 mln baryłek ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Według Birola państwa członkowskie uwolniły już 80% tej ilości.

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