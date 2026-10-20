国际能源署准备从成员国的紧急储备中额外释放石油，前提是这些国家作出相关决定。国际能源署执行主任法提赫·比罗尔在英国伦敦举行的《金融时报》会议上表示，Asharq Al-Awsat报道称。

加快柴油供应

上周，国际能源署决定加快释放各国于3月达成的创纪录紧急储备动用决定中剩余的数量。其中包括超过2000万桶柴油燃料，计划尽快投放市场，以增加供应并抑制价格。

比罗尔指出，释放2000万桶柴油的时间取决于各个国家。他表示，供应量和交付时间将由各国的决定以及冬季市场的情况确定。国际能源署正努力加快这些供应。

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能源价格

据该媒体报道，伊朗的军事行动以及俄罗斯对乌克兰的侵略扰乱了石油供应，并导致许多市场的柴油价格创下纪录。这种燃料对货运、农业和工业至关重要。

周二，布伦特原油价格超过每桶111美元，达到五个月高点。欧洲柴油期货交易价格为每公吨1482.25美元——比国际能源署周四作出决定前高出近4%。

3月，各国承诺释放超过4亿桶原油和石油产品。比罗尔表示，成员国已经释放了这一数量的80%。

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