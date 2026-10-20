Международное энергетическое агентство готово к дополнительному высвобождению нефти из экстренных запасов стран-участниц, если они примут соответствующее решение. Об этом на конференции Financial Times в Лондоне, Великобритания, заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, сообщает Asharq Al-Awsat.

Ускорение поставок дизельного топлива

На прошлой неделе МЭА решило ускорить высвобождение оставшихся объемов из рекордного решения об использовании экстренных запасов, согласованного странами в марте. В частности, речь идет о более чем 20 млн баррелей дизельного топлива, которые планируют как можно быстрее направить на рынок для увеличения предложения и сдерживания цен.

Бироль отметил, что сроки высвобождения 20 млн баррелей дизельного топлива зависят от отдельных государств. По его словам, объемы и сроки поставок будут определяться решениями стран и ситуацией на зимних рынках. МЭА пытается ускорить эти поставки.

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Цены на энергоносители

Военные действия в Иране и российская агрессия против Украины, по данным издания, нарушили поставки нефти и вызвали рекордные цены на дизельное топливо на многих рынках. Это топливо имеет ключевое значение для грузовых перевозок, сельского хозяйства и промышленности.

Во вторник цена нефти Brent превысила 111 долларов за баррель, достигнув максимума за пять месяцев. Фьючерсы на европейское дизельное топливо торговались на уровне 1482,25 доллара за метрическую тонну — почти на 4% выше, чем до решения МЭА, принятого в четверг.

В марте страны обязались высвободить более 400 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. По словам Бироля, страны-участницы уже высвободили 80% этого объема.

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