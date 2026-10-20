W Polsce tona pelletu kosztuje już ponad 2000 złotych, a sytuacja z dostępnością tego paliwa w regionie jest bardzo trudna. Minister energii Miłosz Motyka powiedział o tym na antenie radia, informuje RMF24.

Niedobór w regionie

Według Motyki w niektórych krajach regionu już brakuje pelletu. Taka sytuacja wystąpiła w szczególności na Łotwie. Minister powiązał trudności z blokowaniem importu do krajów regionu z Białorusi, a także z Ukrainy.

Zaznaczył, że polski rząd wraz z przedstawicielami branży pracował nad odblokowaniem tras logistycznych i zapewnieniem kontraktów. W jego ocenie działania te już przynoszą rezultaty, jednak ceny nadal rosną.

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Plany zwiększenia podaży

Motyka powiedział, że importerzy w odpowiedzi zwiększają wolumen importu paliwa. Jego zdaniem w długiej perspektywie podaż surowca na polskim rynku powinna wzrosnąć, ponieważ zwiększyła się liczba pieców opalanych pelletem.

Minister przypuścił, że decyzje dotyczące takich kroków mogą zostać podjęte przed kolejnym sezonem grzewczym. Wśród możliwych wariantów wymienił aktywniejsze zaangażowanie Lasów Państwowych.

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