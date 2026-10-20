Мотика заявив, що тонна пелет у Польщі коштує понад 2000 злотих — RMF24

У Польщі тонна пелет уже коштує понад 2000 злотих, а ситуація з доступністю цього палива в регіоні є дуже складною. Про це міністр енергетики Мілош Мотика заявив в ефірі радіо, повідомляє RMF24.

Дефіцит у регіоні

За словами Мотики, в окремих країнах регіону пелет уже бракує. Зокрема, така ситуація виникла в Латвії. Міністр пов’язав складнощі з блокуванням імпорту до країн регіону з Білорусі, а також з України.

Він зазначив, що польський уряд разом із представниками галузі працював над розблокуванням логістичних маршрутів і забезпеченням контрактів. За його оцінкою, ці заходи вже дають результат, однак ціни продовжують зростати.

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Плани щодо збільшення пропозиції

Мотика сказав, що імпортери у відповідь збільшують обсяги імпорту палива. На його думку, в довгостроковій перспективі пропозиція сировини на польському ринку має зрости, оскільки збільшилася кількість печей, що працюють на пелетах.

Міністр припустив, що рішення щодо таких кроків можуть ухвалити до наступного опалювального сезону. Серед можливих варіантів він назвав активніше залучення Державних лісів Польщі.

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