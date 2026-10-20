В Польше тонна пеллет уже стоит более 2000 злотых, а ситуация с доступностью этого топлива в регионе является очень сложной. Об этом министр энергетики Милош Мотыка заявил в эфире радио, сообщает RMF24.

Дефицит в регионе

По словам Мотыки, в отдельных странах региона уже не хватает пеллет. В частности, такая ситуация возникла в Латвии. Министр связал трудности с блокированием импорта в страны региона из Беларуси, а также из Украины.

Он отметил, что польское правительство вместе с представителями отрасли работало над разблокированием логистических маршрутов и обеспечением контрактов. По его оценке, эти меры уже дают результат, однако цены продолжают расти.

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Планы по увеличению предложения

Мотыка сказал, что импортёры в ответ увеличивают объёмы импорта топлива. По его мнению, в долгосрочной перспективе предложение сырья на польском рынке должно вырасти, поскольку увеличилось количество печей, работающих на пеллетах.

Министр предположил, что решения относительно таких шагов могут принять до следующего отопительного сезона. Среди возможных вариантов он назвал более активное привлечение Государственных лесов Польши.

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