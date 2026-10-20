W Polsce rząd nie planuje objąć pakietem „Ceny Paliwa Niżej” autogazu, który drożeje. Minister energii Miłosz Motyka powiedział o tym w porannym programie RMF FM, informuje RMF24.

Autogaz nie zostanie włączony do pakietu

Motykę zapytano, czy rząd może włączyć autogaz do pakietu obniżek cen paliw. Minister odpowiedział, że nie ma takich planów. Jak powiedział, rząd nie planuje rozszerzać tego pakietu na autogaz.

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Minister wyjaśnił, że najbardziej znaczący wzrost cen odnotowano w segmentach oleju napędowego i benzyny. Dlatego, jak powiedział, przyjęto pakiet „Ceny Paliwa Niżej”.

Decyzja w sprawie przedłużenia zostanie podjęta w grudniu

Motyka nazwał ten pakiet największym rozwiązaniem tego typu w Unii Europejskiej. Zaznaczył, że pakiet będzie obowiązywał co najmniej do końca roku. Według ministra decyzja o możliwym przedłużeniu jego obowiązywania zostanie podjęta w grudniu, zgodnie z deklaracją ministra finansów.

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