В Польше правительство не планирует распространять пакет «Ceny Paliwa Niżej» на автогаз, который дорожает. Об этом министр энергетики Милош Мотыка заявил в утренней программе RMF FM, сообщает RMF24.

Автогаз не включат в пакет

Мотыку спросили, может ли правительство включить автогаз в пакет по снижению цен на топливо. Министр ответил, что таких планов нет. По его словам, правительство не планирует расширять этот пакет на автогаз.

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Министр пояснил, что наиболее существенный рост цен зафиксирован в сегментах дизельного топлива и бензина. Именно поэтому, по его словам, был принят пакет «Ceny Paliwa Niżej».

Решение о продлении примут в декабре

Мотыка назвал этот пакет крупнейшим решением такого типа в Европейском Союзе. Он отметил, что пакет будет действовать как минимум до конца года. По словам министра, решение о возможном продлении его действия будет принято в декабре в соответствии с декларацией министра финансов.

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