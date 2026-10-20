Tej jesieni w Estonii rosną taryfy za ogrzewanie centralne, przy czym skala podwyżek znacznie różni się między miastami. W Tartu cena wzrasta o około 1,1%, w Parnawie — o niemal 14%, w Tallinnie — o 8,5%, a w Narwie — o ponad 30%, informuje ERR News.

Taryfy różnią się w zależności od miasta

Dyrektor generalna Estońskiego Urzędu Ochrony Konkurencji Evelin Pärn-Lee stwierdziła, że trudno jest określić średni wzrost kosztów ogrzewania budynków wielomieszkaniowych w tym roku. Jak zaznaczyła, sieci w różnych regionach znacznie się różnią, a opublikowane przez regulatora taryfy wynoszą od 53 do 150 euro za megawatogodzinę.

W Narwie do ogrzewania centralnego wykorzystuje się wyłącznie gaz ziemny, który jest drogi. Burmistrz miasta Jaan Toots powiedział, że Departament Ochrony Środowiska wydał warunkowe specjalne zezwolenie, jednak Enefit Power doprecyzowuje warunki, na jakich może wykorzystywać olej łupkowy do produkcji ciepła.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według oceny Tootsa w przypadku wykorzystania tego surowca taryfa mogłaby spaść do około 65 euro za megawatogodzinę, wobec obecnych 137 euro przy produkcji opartej na gazie. Powiedział on również, że średnia cena zimowa mogłaby wówczas wynieść około 90 euro za megawatogodzinę.

Nowa taryfa w Tallinnie

Pod koniec ubiegłego tygodnia regulator zatwierdził nową maksymalną taryfę spółki Utilitas za ogrzewanie centralne w Tallinnie — 84 euro za megawatogodzinę. Zacznie ona obowiązywać od połowy listopada i będzie wyższa o 8,5%.

Prezes zarządu Utilitas Eesti Robert Kitt wyjaśnił podwyżkę tym, że w ciągu roku cena gazu ziemnego wzrosła ponad dwukrotnie, zdrożały zrębki drzewne i energia z elektrowni Iru, a także niemal wszystkie koszty produkcji. Spółka oczekuje uruchomienia dużej stacji pomp ciepła w Paljassaare, która będzie wykorzystywać ścieki i wodę morską, oraz ma nadzieję częściowo zastąpić gaz olejem łupkowym. W takich warunkach, według Kitta, cena nie będzie już rosła.

Czytaj nas na